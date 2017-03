Villingen-Schwenningen Exkursion führt nach Straßburg

Der Schwäbische Albverein Mühlhausen besucht am Sonntag, 12. März, das Maschen-Museum in Albstadt-Tailfingen. Der Unkostenbeitrag für Eintritt und Führung beträgt fünf Euro. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Die Abfahrt mit Autos ist um 13 Uhr bei der Wandertafel in der Ortsmitte Mühlhausen. Teilnehmer melden sich bis Samstag bei Familie Beck an unter Telefon 07720/ 3 51 70.

Auf eine Zeitreise in die Polizeigeschichte möchte die Ortsgruppe Schwenningen des Schwäbischen Albvereins am Mittwoch, 15. März, ihre Wanderer führen. Hierzu bietet sich das Polizeimuseum in Stuttgart an, wo in Themeninseln die Geschichte der Stuttgarter Polizei dargestellt wird: Spektakuläre Verbrechen aus zwei Jahrhunderten, Einblicke in die Techniken der Tatortarbeit und Spurensicherung damals und heute sowie eine "wertvolle" Falschgeldsammlung erwarten die Wanderer. Historische Uniformen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, die Entwicklung des Straßenverkehrs und die damit verbundenen Aufgaben wie Verkehrsregelung, Unfallaufnahme, Verkehrskontrollen und Verkehrsprävention sowie zahlreiche spannende Original-Exponate werden auf der 220 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche präsentiert. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Das Mindestalter ist 16 Jahre und ein gültiger Personalausweis muss beim Eintritt vorgezeigt werden. Die Fahrt erfolgt mit der Bahn. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr im Villinger Bahnhof und um 8.20 Uhr im Schwenninger Bahnhof. Anmeldung bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 14. März, 15 Uhr.

Am Freitag, 17. März, findet ab 20 Uhr im Sängerheim Frohsinn, Austraße 49 in Schwenningen, ein Themenabend des Schwäbischen Albvereins statt. Innerhalb der Serie Themenschwerpunkt ­"Gotik" wird die Baugeschichte des Straßburger Münsters im Mittelpunkt stehen. Dieser Abend dient auch als Einführung zur Exkursion nach Straßburg. Eine Besonderheit ist, dass Straßburg noch originale Bauzeichnungen aus dem 13. und 14. Jahrhundert besitzt, die über die Jahrhunderte hinweg gerettet werden konnten. Die Exkursion findet am Samstag, 18. März, statt. Anmeldungen sind, wie üblich, bei der Tourist-Information im Schwenninger Bahnhof, Telefonnummer 07720/82 12 09 oder E-Mail: tits.s2@villingen-schwenningen.de möglich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 16. März, 11 Uhr. Am Samstag, 18. März, ist um 7.50 Uhr Treffpunkt in der Schalterhalle des Schwenninger Bahnhofs, in Villingen um 8.40 Uhr im Bahnhof zur Fahrt mit der Bahn nach Straßburg.