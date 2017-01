Villingen-Schwenningen Exklusive Marken beeindrucken

"Wir freuen uns riesig auf das neue Jahr mit Ihnen und hoffentlich vielen neuen Mitgliedern und Interessenten", begrüßte Club-Präsident Alexander Doderer die rund 35 Personen, die kürzlich der Einladung zum Neujahrsempfang des Marketing-Clubs Schwarzwald-Baar gefolgt waren. "Trotz der unsicheren Zeiten blicken wir positiv und zuversichtlich in das neue Jahr und sind uns sicher, dass viele spannende und interessante Club-Abende vor uns liegen. Und gleich heute dürfen wir uns auf solch einen freuen." Der Neujahrsempfang fand in der Autosammlung Steim in Schramberg statt.

Diese Stiftung ist ein Muss für alle Oldtimerfreunde und Automobil-Begeisterte, denn die private Sammlung umfasst rund 110 einzigartige Fahrzeuge. Auf der rund 3000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche konnten die Marketing-Fachleute im Rahmen einer exklusiven Führung nicht nur ein Stück Zeitgeschichte erleben, sondern bekamen auch spannende Einblicke in die Geschichte des internationalen Automobilbaus der vergangenen 110 Jahre. Die exklusiven Exponate unterschiedlicher Marken veranschaulichen auf beeindruckende Weise die Entwicklung der Automobil-Herstellung bis in die heutige Zeit hinein. Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher von einigen hochkarätigen Raritäten, wie beispielsweise ein Maybach Zeppelin aus dem Jahr 1932 oder der Mercedes 300 des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke von 1959. "So einen sollte man in der Garage stehen haben", sagte Oliver Hupp schmunzelnd. Beim nächsten Club-Abend am Montag, 20. Februar, werfen die Mitglieder einen Blick hinter die Kulissen des Signalgeräteherstellers WERMA in Rietheim-Weilheim.

