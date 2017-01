Villingen-Schwenningen Exfrau mit Hammer Gesicht zerschmettert

Wie berichtet, muss sich deren 59-jähriger Ex-Mann derzeit als mutmaßlicher Täter vor Gericht verantworten. Wenige Stunden nach der Tat fand der neue Lebensgefährte die Frau schrecklich zugerichtet und tot in ihrem Blut liegend in der gemeinsamen Wohnung in St. Georgen auf. Schnell fiel der Verdacht auf den Angeklagten, der seither behauptet, sich überhaupt nicht an diesen Tag erinnern zu können.

Als Polizeibeamte ihn nach dem Fund der Leiche in Villingen aufsuchen wollten, rammte sich der 59-Jährige in Selbstmordabsicht ein Küchenmesser mit 20 Zentimetern Klingenlänge bis zum Schaft in die Brust. Durch eine sofortige Operation konnte sein Leben gerettet werden. Außer dem tiefen Stich in den Brustraum wies der 59-Jährige mehrere andere Verletzungen auf.

Eine Gerichtsmedizinerin berichtete gestern von zwei mit wenigen Stichen genähten Wunden am Kopf und an der Nasenwurzel sowie leichteren Verletzungen an einer Hand. Die Kopfverletzungen habe er sich vermutlich selbst zugefügt, als er mit einem Ausbeulhammer mindestens 35 Mal ausholte, um seiner Ex-Frau Gesicht und Hinterkopf völlig zu zerschmettern. Wie berichtet wusste er, dass sie nach ihrer Nachtschicht vormittags im Bett lag, um den versäumten Schlaf nachzuholen. Mit einem Nachschlüssel soll er sich in die fremde Wohnung geschlichen haben. Folgt man dem Spurenbild, könnte die Frau von dem ersten Hammerschlag im Schlaf überrascht worden sein.