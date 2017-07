Villingen-Schwenningen Ex-Chefs von Hess sollen Schadenersatz zahlen

Das Hauptverfahren vor der Wirtschaftskammer 25 des Landgerichts Mannheim indes steht mangels Überlastung des Gerichts weiterhin aus. Dass es noch im Jahr 2017 eröffnet werden kann, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Es sei sogar unklar, ob 2017 noch über die Eröffnung entschieden wird, so der Pressesprecher in Mannheim, Joachim Bock, im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Kalender der Wirtschaftskammer sei nach wie vor eng, "so dass es, mit allem Vorbehalt, wahrscheinlich 2018 wird, selbst wenn 2017 eröffnet wird." Ob indes das Konstanzer Urteil Einfluss auf das erwartete Hauptverfahren habe, vermochte Bock nicht zu sagen – "das war ja ein zivilrechtliches Urteil", sagte er.

"Es ist unerfreulich, dass da gar nichts passiert", moniert der Insolvenzverwalter Volker Grub im Gespräch mit unserer Zeitung.

Trotzdem kommt ganz aktuell in die Causa Hess Bewegung: Der Insolvenzverwalter Volker Grub macht seine Ankündigung von einer ersten Zahlung an die Gläubiger wahr: "Ich werde sieben Prozent ausschütten", so Grub auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Binnen der nächsten sechs Wochen werde das Geld auf den Konten der Gläubiger landen. Deren Kontoverbindungen liegen schon vor, 104 Millionen der Forderungen sind anerkannt. 650 Gläubiger hatten bis Oktober 2015 Forderungen angemeldet, darunter sind Personen vom Kleinanleger bis hin zum millionenschweren Investor, die nun sieben Prozent dessen, was von ihren Forderungen anerkannt worden ist, erhalten.

Gemessen daran, dass der Hess-Insolvenzverwalter Volker Grub in diesem Fall gerade einmal von einer Quote von 15 Prozent am Ende der Rechtsstreitigkeiten ausgeht, wäre das ein beträchtlicher Anteil des vermutlich zu Erwartenden.