Villingen-Schwenningen Europaverordnung bedeutet mehr Bürokratie

Schwarzwald-Baar-Kreis. Regelmäßig werden die Medizintechnik in und um Tuttlingen und deren starker Mittelstand von Politikern als wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft hoch gelobt. So bezeichnete jüngst auch Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar Heuberg das "Weltzentrum der Medizintechnik" als Leuchtturm der Region. Fakt sei jedoch, so Yvonne Glienke von der Initiative Medical Mountains AG, dass die Erfolgsgeschichte der Branche durch die neue europäische Medizinprodukteverordnung (MPVO), die voraussichtlich im zweiten Quartal in Kraft treten wird, deutlich gebremst werde.