Schwarzwald-Baar-Kreis. "Europa neu denken", so lautet der Titel einer Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates am Montag, 12. Dezember, 12.30 Uhr, im Öschberghof (Clubraum), Golfplatz 1 in Donaueschingen. Der Europaabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Andreas Schwab spricht zum Thema. "Der Wirtschaftsrat fordert, Europa neu zu denken, auch im Hinblick auf die US-Wahl", heißt es im Einladungstext. Die Veranstaltung findet im Rahmen eines Mittagessens auf eigene Rechnung statt. Verbindliche Anmeldung bis 9. Dezember per Fax unter 0711/83 88 74 20 oder per E-Mail an veranstaltung-bawue@wirtschaftsrat.de erbeten.