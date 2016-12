Villingen-Schwenningen Eulen folgen dem Stern

Pfarrerin Susanne Schelle und ihre Mutter Christel hatten für den zweiten Adventssonntag Lieder, eine Geschichte und Punsch für alle vorbereitet. Begleitet von Christel Schelle an der Hammondorgel konnten alle Besucher kräftig mitsingen, da die Liedtexte mittels Beamer an die Kirchenfassade gestrahlt wurden. Die Geschichte der drei Eulen, die dem Weihnachtsstern folgen, konnte so auch mit schönen Bildern unterlegt werden. Trotz der Kälte harrten die Menschen rund eine Viertelstunde vor der Kirche aus. Weniger Geduld bewiesen dagegen die Autofahrer, die sich aufgrund der Menschenmenge an der Weiterfahrt gehindert sahen und hupten. Heute Abend öffnet sich um 18 Uhr das sechste Fenster des Adventskalenders bei "Blumen & Ambiente" in der Färberstraße 1.