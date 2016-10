Villingen-Schwenningen Ethik eine enorme Herausforderung

Schwarzwald-Baar-Kreis. In den beiden Stadien "höchster Verletzlichkeit" ethisch vertretbar zu handeln, das sei für Mediziner in einer Zeit tiefgreifender kultureller und zivilrechtlicher Veränderungen sowie technischer Fortschritte, eine enorme Herausforderung, gab Fürst zu.

Doch er machte dazu unmissverständlich den Standpunkt seiner Kirche klar. Für die Katholische Kirche beginne das Menschsein mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle und sie stelle es ab da unter den Schutz des ersten Paragrafen im Grundgesetz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Diese dürfe eigenen Interessen nicht untergeordnet werden, wie es in der Embryonenforschung geschehe. Fürst sieht dabei zwei Problemfelder. Zum einen die Veränderung des Erbgutes (in Deutschland unter Strafe gestellt) mit dem Ziel der "Schaffung von Designer-Babys". Zum anderen die Pränataldiagnostik, mit der schon in der neunten Schwangerschaftswoche Chromosomenschäden beim Kind festgestellt werden können. In einem Brief an den Bundesausschuss habe er vor den "gravierenden Entscheidungskonflikten" gewarnt, denen Eltern ausgesetzt sind, wenn der "Präna-Test" in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden sollte. "Sie sollen zwischen Leben und Tod eines behinderten Kindes entscheiden".

Für "solidarische Zuwendung bis zum letzten Atemzug"