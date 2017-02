Villingen-Schwenningen Essen und Musik verbindet Kulturen

VS-Schwenningen. An der bunt geschmückten Holztheke im Jugendhaus Spektrum lehnen bereits viele Jugendliche und unterhalten sich gut gelaunt. Während vorne entspannte Reggae-Musik aus den Lautsprechern tönt, brodelt es hinten in der Küche in den Kochtöpfen.

Husia Mbenja und Bunja Ceesay bereiten anlässlich des ersten Geburtstages der Schwenninger "Kultur Küche" ihr Lieblingsgericht aus ihrer Heimat Gambia zu: "Benachin" – Eintopf mit frittiertem Reis, Gemüse und Hühnchen. "Wir sind seit drei Stunden am Vorbereiten", sagt Husia, während sie in einem großen Suppentopf rührt.

Vorne auf der Bühne haben die Gitarristen der Musikakademie Villingen-Schwenningen mittlerweile ihr Equipment aufgebaut. "Wir sind Stammgäste in der Kultur Küche", erzählt Musiklehrer Stephan Weisser. "Hier wird Jugendlichen aus aller Welt eine Bühne geboten." Heute spielt er gemeinsam mit vier jungen Syrern einen ruhigen Mix aus Blues, Jazz und Samba.