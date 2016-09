Villingen-Schwenningen "Es wird wieder ein Wald werden"

Rund 40 bis 45 Festmeter holzen die Forstleute ab – in einer Spezialfällung, weil es sich um stattliche Baumriesen handelt. Dabei werden mit einem Hubsteiger Seile oben am Baum befestigt, der dann mittels eines Schleppers zu Fall gebracht wird. Der "Kahlschlag" sei aus Gründen der Sicherheit nötig, erklärt der Forstmann. Die Bäume nämlich drohten auf Häuser, Wege oder gar die Konradskirche zu stürzen. Zudem könne es durch Druckzwiesel – an den Gabelungen großer Äste – passieren, dass "auf einen Schlag" große Äste aus stattlicher Höhe herunterkrachen. Das gelte es jetzt zu verhindern – und hin und wieder müsse man leider auch einen Baum "mitnehmen", wenn ein stärkerer, zu fällender, dahinterstehe.

Will man nun doch Fakten schaffen für einen Wohnmobilstellplatz auf der Konradswiese? Nein – jahrelang habe man genau deshalb dieses Areal bei den Baumfällungen außen vor gelassen. Nun jedoch, da klar sei, dass der Wohnmobilplatz dort nicht kommt, müsse man handeln.

Manchem Spaziergänger, der sich an das üppige Grün auf dem Weg zum Gelände des Gartenbauvereins gewöhnt hat, ist der Hieb trotzdem ein Dorn im Auge. Doch aufgebrachte Gemüter weiß Roland Brauner mit einer guten Nachricht zu besänftigen: "Darunter steht schon wieder Naturverjüngung", kleine Buchen und Ahornbäume werden dort wachsen. Und wo das nicht der Fall sei, werde das Forstamt nachhelfen. "Es wird nachher wieder ein Wald werden", verspricht der stellvertretende Amtsleiter.