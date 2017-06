Villingen-Schwenningen Es werden vorerst keine Filialen der Volksbank geschlossen

Anders als etwa die Tuttlinger Kreissparkasse verzichtet die Volksbank – zumindest für dieses Jahr – auf Verwahrgelder für hohe Einlagen in Höhe von 0,4 Prozent des angelegten Kapitals. "Sollte die Niedrigzinspolitik anhalten, dann müssen wir für das Jahr 2018 neu entscheiden", sagte der Vorstandsvorsitzende, Jürgen Findeklee. Sollte das Geldinstitut zum Jahresende zu einer anderen Einschätzung kommen, dann würde das Institutionen und große Firmen treffen. Findeklee nennt eine Zahl von 200 bis 300 Kunden, auf die dann ein Negativzins zukommen würde.

Keine Gebührenerhöhung

Die Volksbank möchte derzeit aber nicht "die Überlaufbank" für die Anleger werden, die anderswo Verwahrgeld für ihre Einlagen bezahlen müssen, sagte Findeklee. Schließlich müsse auch die Volksbank Negativzinsen für ihre Einlagen an die Europäische Zentralbank (EZB) abführen. Auch für die Privatkunden ändert sich bei der Volksbank vorerst nichts. Anders als andere Geldinstitute möchte sie laut Findeklee nicht an der Gebührenschraube für Konten oder Überweisungen drehen. "Die Gebühren bleiben so wie sie sind", betonte Findeklee – und das obgleich die sinkenden Zinserträge die Suche nach alternativen Einnahmen forciere. Wohin sich das Geldinstitut in dieser Sache auf den Weg machen wird, will Findeklee im Laufe des Jahres mitteilen.