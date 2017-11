Ein Hauch von Frühling wehte am Dienstag durch die Villinger Innenstadt. Das winterliche Intermezzo vom Wochenende war vergessen, die Temperaturen stiegen. Gleichwohl ist es Ende November und in eineinhalb Wochen erster Advent. Deswegen haben Mitarbeiter der Technischen Dienste (TDVS) der Stadt in der Villinger Christbäume aufgestellt, wie hier am Marktplatz, viel beachtet von zahlreichen Passanten. Foto: Klausner