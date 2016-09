Villingen-Schwenningen "Es war ein emotionales Auf und Ab"

Wir sind die größte Gemeinde in der Landeskirche, das ist unverkennbar und macht viel aus, schon allein durch die große Anzahl der Mitarbeiter in der Diakonie und in den Kindertagesstätten. Dass in einer Stadt zwei unterschiedliche Landeskirchen und Diözesen nebeneinander existieren, ist etwas Besonderes. Es stärkt die Ökumene – und diese ökumenischen Begegnungen machen VS aus. Zudem gibt es viele Menschen, die ihr diakonisches und soziales Engagement einbringen – das ist bemerkenswert. Ich denke dabei vor allem an die Vesperkirche und an die Asylarbeit.

Für die vakanten Pfarrstellen ist Abhilfe in Sicht. Warum hat es solange gedauert?

Schwenningen liegt am Rande der Landeskirche. Viele Menschen tun sich schwer, sich hier niederzulassen. Deswegen sind nur wenig Bewerbungen eingegangen. Wir sind umso glücklicher, dass durch Simon Ziegerer die Pfarrstelle in der Johanneskirche und durch Pfarrerin Karin Ott die Stelle Auf Rinelen wiederbesetzt werden. Weil sich auf die Johanneskirchen-Stelle niemand beworben hat, ist Simon Ziegerer geschickt worden. Umso schöner ist, wie er sich derzeit in seine Stelle einfindet. Karin Ott ist von ihrem bisherigen Schwerpunkt, der Diakonie-Arbeit, sehr angetan – das kann sie nach Schwenningen mitnehmen. Die vakante Stelle von Pfarrer Christoph Stolz haben wir noch nicht wieder ausschreiben können. Die Pfarrwohnung muss generalsaniert werden und eine alternative Wohnung gibt es nicht. Sobald die Baumaßnahmen fertiggestellt sind, suchen wir wieder.

Es liegt also eine schwierige Zeit hinter Ihnen und Ihren Pfarrkollegen?

Es war ein emotionales Auf und Ab in diesem Jahr. Wir haben das Vertretungssystem gemeistert. Trotzdem mussten wir die Gottesdienste reduzieren – das haben wir schweren Herzens gemacht. Das war sowohl für uns als auch für die Gemeinde eine Herausforderung. Wir haben Verständnis, aber auch Trauer und Verärgerung dadurch erfahren. Wir sind froh, dass wir jetzt zum alten Gottesdienst-Takt zurückgehen können.

Für Sie ist das Referat Kindergarten Anfang des Jahres neu hinzugekommen. Im Pauluskindergarten brodelt es derzeit gewaltig.

Die Stadt hat den Standort Pauluskindergarten infrage gestellt, wir sprechen uns aber für ihn aus. Der bauliche Zustand ist sehr problematisch, da hat es in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben. Wir begrüßen es sehr, dass sich der Elternbeirat für den Erhalt stark macht. Was in den vergangenen Wochen deutlich geworden ist: Der Kindergarten ist im Neckarstadtteil verankert – nicht nur aus Tradition, sondern auch aus dem sozialen Zusammenleben heraus. Die Zukunft ist offen und es werden schwierige Gespräche auf alle Beteiligte zukommen. Wenn es den Kindergarten nicht mehr gibt, stirbt ein Stück Sozialraum in Schwenningen.

Und wie sieht es mit der Wilhelmspflege aus?

Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Bauplanungen müssen schnell vorangetrieben werden. Denn die Wilhelmspflege fällt jetzt in das erweiterte Sanierungsgebiet Marktplatz. Ich hoffe, dass diese neue Tatsache die Pläne nicht wieder zurückwirft. In der Vergangenheit haben die Verzögerungen für Frustration in der Gemeinde gesorgt. Der Prozess darf nicht weiter auf dem Rücken der Kinder, Eltern und Erzieher ausgetragen werden.

Die Fragen stellte Mareike Bloss.