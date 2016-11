Villingen-Schwenningen Es lebt sich gut am Puls der Stadt

Das Rathaus

Das erste Rathaus entstand – nur unweit der Kirche – 1829. Bereits zwanzig Jahre später fiel es im Juli 1850 einem Großbrand zum Opfer, wurde neugebaut, aber wieder abgerissen. Das heute noch unverändert bestehende Rathaus wurde schließlich im Jahr 1928 eröffnet und präsentierte sich als modernes Dienstleistungsgebäude.

Der Marktplatz

Den Marktplatz, vis-à-vis zum Rathaus, gibt es erst seit 1830, als dem Ort die Marktgerechtigkeit verliehen und fortan an jedem Samstag ein Fruchtmarkt gehalten wurde, später Jahrmärkte sowie Sportereignisse. Um ihn herum gruppierten sich im Laufe der Jahre wichtige Handelsgeschäfte und machten ihn zum Einkaufszentrum. Dadurch wurde der Platz zu einer wichtigen Verkehrsdrehscheibe und verlor seine alte Funktion: Der Wochenmarkt wurde im Herbst 1964 auf den Sturmbühl verlegt, 1996 auf den Muslenplatz.

Die Muslen

Die Muslen hatte schon immer besondere Bedeutung im Leben des Ortes Schwenningen. Erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts taucht der Name, der eng mit Moos zusammenhängt, in den Urkunden auf. Der Muslenbach entsprang in den Weiden, unweit der Mariä-Himmelfahrts-Kirche. Heute erinnert nur noch der Name an die einstige Bedeutung. Aus einem Wohnhaus mit Scheuer, Ställen und Mühle im 5. Jahrhundert entwickelte sich das Muslendorf, begleitet von Herrenhäusern, Keln- und Pfarrhöfen, später von Handwerkerhäuschen und Bauernhöfen.

Die Situation sollte sich erst an der Wende zum 20. Jahrhundert ändern, als die Industrie immer mehr das Dorf verdrängte. Die Uhrenfabrik Mauthe ließ elf Häuser zwischen der Kronenstraße und der oberen Muslen abreißen und bezog die Grundflächen in ihr Fabrikgebäude ein – unter anderem dort, wo heute das City-Rondell steht, das 1981 errichtet wurde.

Ein entscheidender erster Schritt zur Entwicklung einer attraktiven Stadtmitte sollte sich Anfang der Siebzigerjahre mit der Sanierung der Muslen vollziehen. Neue Wohnblöcke, Geschäfte, die Muslenpassage, die Bibliothek sowie das evangelische Gemeindezentrum sollten die Attraktivität des Bereichs, der 1979 fertiggestellt wurde, erhöhen.

Die Bewohner

Und heute? Fast 40 Jahre später ist die Fußgängerzone wieder im Wandel. Das Passagendach ist rückgebaut, ein neues Pflaster gelegt. Die Häuserfassaden jedoch versprühen immer noch den typischen Siebzigerjahre-Charme. Auch rund um Marktplatz und Rössle-Kreisel werfen die Veränderungen ihre Schatten voraus.

Wie wohnt es sich hier, mitten in der Stadt? "Wir fühlen uns wohl", sagt das Ehepaar Häring vom gleichnamigen Café an der Kirchstraße, das bereits seit 1905 in Familienbesitz ist. Das Ehepaar wohnt einen Stockwerk darüber.

Thomas Häring kann sich noch gut daran erinnern, wie die Menschen zur Zeit der großen Fabriken durch die Straßen geströmt sind. "Früher war definitiv mehr los", sagt er. Trotzdem: Dass die Muslen nach dem Untergang der Uhrenindustrie saniert wurde, sei ein wichtiger Schritt gewesen, so Häring.

"Es ist herrlich, mitten in der Stadt zu wohnen", schwärmt der Stadtkirchen-Pfarrer Klaus Gölz, der seit rund einem Jahr mit seiner Frau in der Pfarrwohnung an der Kronenstraße lebt. Auch wenn es manchmal ein bisschen lauter zugehe, genieße er es, vor allem das kulturelle Leben mitzuerleben. "Wir bekommen hautnah alles mit", meint Gölz.

Die zentrale Lage begrüßt auch Student Pascal Leonov, Mieter einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße. "Die Hochschule ist ganz nah, und auch abends ist es super, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs sein muss", erklärt Leonov.

Vom Land in die Stadt gezogen ist das Ehepaar Schweizer, das in der Häuserzeile in der unteren Muslen wohnt. "Wir sind zufrieden und bereuen den Umzug nicht", meint Karin Schweizer. Erfreut zeigt sie sich über den Rückbau des Passagendaches und über die Neugestaltung der Fußgängerzone. "Der Umtrieb ist zwar gewaltig, aber die Nähe zu den Geschäften ist ein absolutes Plus."

Den Platz an der Sonne ergattert hat die fünfköpfige Familie Repp in ihrer Dachgeschosswohnung mit großer Terrasse über dem Modehaus Götz. "Wir überschauen die ganze Stadt, das ist toll", meint Larissa Repp. Alles sei fußläufig erreichbar und die drei Kinder könnten in der Fußgängerzone ohne Beaufsichtigung herumtoben.

Und so werden wohl alle Bewohner dem ’s Musle-Lied, das der Komponist Peter Mieg einst gedichtet hatte, mit einstimmen können: "D’Musle war still, wuslig wared d’Liit, wuslig sind d’Schwenninger siit alter Zii. Wo se mol g’schafft hond, zum Eikauf jetzt nagont, do isch d’ Musle net wiit."

