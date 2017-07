Villingen-Schwenningen Es läuft für die Halle – und fürs Parkkonzept die Zeit

Und was ist mit dem notwendigen Parkkonzept, das bereits im Zuge des Projektbeschlusses für den Neubau vor rund zwei Jahren heiß diskutiert wurde? Es werde nach der Sommerpause in den Gemeinderat kommen, berichtet Madlen Falke. Und dann wird es auch höchste Zeit: Hatten nicht nur Stadträte sowie Anwohner aus dem Neckarstadtteil immer wieder eine baldige Lösung gefordert. Wie berichtet, herrscht spätestens seit Beginn der Stadtteilhallenerrichtung, als die Stellfläche auf dem ehemaligen Jäckle-Areal wegfiel, Parkplatznot rund um das neue Gebäude. Wie ein Konzept dann aussehen könnte, ist noch nicht klar.

In die Überlegungen miteinbezogen werden die Stellplätze rechts und links des Bahnhofs, die dem Amt für Vermögen und Bau gehören, von den beiden Hochschulen jedoch betrieben und genutzt werden. In den Vergangenheit waren jene Involvierte immer wieder zu Gesprächen mit der Stadt zusammengekommen. "Es gibt auch jetzt noch Kontakt", berichtet Edwin Dalibor, stellvertretender Leiter des Amts für Vermögen und Bau in Konstanz, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Erst in dieser Woche habe es eine Gesprächsrunde gegeben. "Die Rahmenbedingungen passen noch nicht", kommentiert er den aktuellen Stand. Wie werden die Stellflächen bewirtschaftet? Wie stimmt man das Konzept aufeinander ab? – Bei vielen Fragen seien die Beteiligten unterschiedlicher Auffassungen. Ebenso sei das Thema elektronisches Schrankensystem noch nicht hundertprozentig klar. Trotzdem ist sich Dalibor sicher: "Wir werden eine Lösung finden, die nicht zulasten von einem Bereich ist."

Was sagen die beiden Hochschulen zum Status Quo? Während die Hochschule Furtwangen "derzeit keine Neuigkeiten" berichten kann, führt die DHBW die Themen zur Verkehrssicherungspflicht, zu den Betreiberpflichten sowie zur Haftung der Parkplätzen an. Ein vonseiten der Stadt vorgelegter Vertragsentwurf werfe noch viele ungeklärte Fragen auf. Beide Hochschulen seien sich in ihrer Argumentation einig. Alle Beteiligten seien um einen fairen Interessenausgleich bemüht, jedoch von einer Lösung noch weit entfernt. Und das hatte es bereits vor einem Jahr geheißen.