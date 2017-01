"Es ist schön, dass Ihr alle da seid und mit uns feiert" – ein sichtlich gut gelaunter, über das ganze Gesicht strahlender Oberbürgermeister begrüßte am Samstagnachmittag im Franziskaner Konzerthaus die Ehrenabordnungen aus den fünf deutschen und sechs Schweizer Zähringerstädten sowie den Partnerstädten Pontarlier, Friedrichsthal, Zittau und Savona, den Umlandgemeinden und dem militärischen Partner, der Panzerkompanie 550 aus Stetten am Kalten Markt. Mit dem Maskottchen "Zähri" im Rücken schwärmte das Stadtoberhaupt von seinem Rednerpult aus von einem "tollen Anblick", den die bunte Schar der Gäste in Villingen am Wochenende bot. Und Rupert Kubon konnte es kaum glauben: "Alle sind mir um den Hals gefallen". Foto: Heinig