Villingen-Schwenningen "Es ist leider nicht mehr wie früher"

2003 konnte die WTVS dann schließlich erwirken, dass der Park in ihr Ressort kommt. Seitdem verbessert sich der Zustand wieder, aber es stehen jährlich dennoch nur 80 000 Euro zur Erhaltung des Parkes zur Verfügung. Davon würden schon 10 000 bis 15 000 Euro alleine für Reparaturen anfallen.

Zusätzlich werde auch das wöchentliche Rasenmähen, das Heckeschneiden und die Befreiung von Schnee abgezogen, bemängelt Behrens. "Man darf nicht vergessen, dass auch der Minigolfplatz von diesem Geld finanziert wird, ebenso wie der Spielplatz. Da bleibt nicht mehr viel für Sanierungen übrig". Vieles sei in einem desolaten Zustand, aber das Geld für größere Arbeiten fehle einfach, so Anna Schrade, die als selbstständige Gartenarchitektin arbeitet.

Auch der Seniorenrat nahm sich der Sache an und setzte sich mit Gerhard Wolf, Geschäftsführer der Musikakademie VS, in Verbindung. Es sollen nun wieder regelmäßig kleine, aber zeitgemäße Konzerte stattfinden. "Er hat ohne zu Zögern zugestimmt", freut sich Susanne Schneider vom Seniorenrat. Auch auf der Suche nach Sponsoren, seien sie fündig gewesen. Einzelne Unternehmen haben ihre Unterstützung angeboten, und so sollen im kommenden Winter die Bänke saniert, die Muschel in der die Konzerte stattfinden wieder in Stand gesetzt und Sitzkissen für die Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

"Alles kann nur gemeinsam gehen. Und deshalb haben wir den Freundeskreis gegründet", sagt Schrade und freut sich dabei auch in Zukunft über weitere Mitglieder, die Interesse haben den Kurpark wieder in Stand zu setzen.

"Die Bürger sollen den Kurpark benutzen, aber damit sie dies tun sind Sanierungen nötig. Diese wiederum müssen durch Sponsoring finanziert werden und genau das ist unsere Intension".

Die Konzerte sollen ab Mai 2018 einmal im Monat immer sonntags stattfinden. Zur Probe ist bereits der 22. Oktober vorgesehen.

Es sei leider nicht mehr wie früher als noch Schifffahrten auf der Brigach angeboten wurden und für Kinder eine Fähre auf dem Teich zur Verfügung stand, erzählt Susanne Schneider traurig. "Vielleicht kommen wir wieder in diesen Zustand zurück, aber primär stehen erst einmal die ­Konzerte im Vordergrund. ­Alles kann nur nach und nach passieren."