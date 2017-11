Villingen-Schwenningen "Es ist jetzt Zeit für frischen Wind"

VS-Schwenningen. Bei der letzten Mitgliederversammlung im Mai teilte der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins mit, dass er bei den bevorstehenden Wahlen im September nicht mehr kandidieren werde. Doch die angekündigte Versammlung hat nie stattgefunden. Denn innerhalb des Führungsgremiums waren sich die Mitglieder lange Zeit nicht einig, wie der Ortsverein zukünftig aufgestellt werden soll. Nun aber, rund ein halbes Jahr nach der Versammlung, herrscht Klarheit, wie der Verein mitteilt. "Wir haben für die bevorstehenden Wahlen einen Kandidatenpool, der bis auf eine Person aus aktiven Mitgliedern besteht", erklärt Johannes Kohler, der nach eigener Aussage bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit "kürzer treten will". Es sei an der Zeit, frischen Wind in den Ortsverein zu bringen und die Führung an einen jüngeren Nachfolger zu übergeben. "Ich bin überzeugt, dass der Verein von der neuen Motivation profitieren wird", sagt Kohler, der sein Amt nach 15 Jahren abgeben will.

Am ehrenamtlichen Team wird festgehalten

Wie aus dem Kreis des Vorstandgremiums zu vernehmen ist, spielt bei der Neuausrichtung auch die Aufgabenverteilung eine wichtige Rolle. So stand unter anderem die Frage im Raum, ob die Geschäftsleitung weiterhin ehrenamtlich besetzt werden könne und solle, oder ob es – wie in früheren Jahren – eines angestellten Geschäftsführers bedarf, um den Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig sorgte aber auch ein zwischenzeitlicher Mangel an Kandidaten für die verschiedenen Ämter zu den Überlegungen, neue Strukturen schaffen zu müssen.