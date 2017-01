Villingen-Schwenningen "Es ist erst mal kein Ende in Sicht"

"Wir haben so lange darauf gewartet", freut sich auch eine fünffache Mutter, die den Winter in Schwenningen mit ihren Kindern genießt. Egal ob Schlittenfahren oder Schlittschuhlaufen – "es gibt hier viele Möglichkeiten", sagt sie.

Auch der Schnee auf den Straßen kann ihre Laune nicht trüben. "In den Seitenstraßen ist schon ziemlich schlecht geräumt", meint sie, "aber das ist normal". Für Verkehrsteilnehmer kann der Winter jedoch schnell gefährlich werden. Pastoralreferent Ulli Viereck ist mit Warnweste, Helm und Spikes aber gut ausgerüstet.

"Auf mein Fahrrad kann ich mich immer verlassen", bekräftigt er. Abdullah Uzul und Peter Böck sorgen währenddessen für die Sicherheit der Fußgänger.

Räumen und Streuen: "Es gibt viel zu tun"

Die Hausmeister räumen gerade den Gehweg vor dem Hochschulgelände. "Es gibt viel zu tun", sagt Uzul, "aber der Winter ist trotzdem schön."

Das findet auch Vincenzo Tyklist. Obwohl seine Straße von rutschigem Schneematsch bedeckt ist, sieht er die Verkehrsbedingungen gelassen: "Das kommt vor." Das Schippen mache ihm jedenfalls Spaß.

Auch Ben Liebelt findet die viele Arbeit, die mit dem Winter verbunden ist, nicht schlimm. "Dafür sieht die Landschaft wunderschön aus", schwärmt er. Am liebsten betrachte er sie jedoch aus dem Auto, wo es warm ist, gibt er lachend zu. Er sei eben kein Wintersportler. "Solange es genug Schnee zum Skifahren gibt, ist es super", finden hingegen Moritz Bürker und Yannick Herling.

Die beiden Schüler nutzen die Mittagspause für einen Spaziergang um den Vorderen See, der von einer dicken Schneeschicht überzogen ist.

Doch auch wenn die Spuren auf dem Eis den Eindruck machen, dass man den See sicher betreten kann, ist das im Winter verboten. Schilder warnen vor absoluter Lebensgefahr.

"Das ist schon schade", sagt der 15-jährige Moritz, "ich gehe auch gerne Schlittschuhlaufen." Alternativen gibt es jedoch genug. "Am besten geht man in die Eishalle", findet der 14-jährige Tim Gregg.

"Dort geht das Eis auch nicht kaputt", ergänzt sein Freund Joshua Schlenker. Die beiden Jungs sind zwar ebenfalls begeisterte Wintersportler, doch die Kälte macht ihnen zu schaffen.

Auch Frank Heilemann bekommt die eisigen Temperaturen jeden Tag zu spüren. Dass er mit seinem Hund Blacky oft raus muss, stört ihn jedoch nicht. "Die Kälte gehört einfach dazu", sagt er gelassen. Man müsse sich eben dick einpacken.

Dick einpacken – so lautet die Devise in Schwenningen wohl auch in den nächsten Tagen. Denn spätestens morgen sei wieder damit zu rechnen, dass auch in tieferen Lagen Schnee fällt, weiß Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. "Es ist erst mal kein Ende in Sicht."

Der Schwarzwälder Bote sucht den schönsten Schneemann und belohnt seinen Erbauer mit einem tollen Preis: einmal zwei Eintrittskarten für den Erlebnispark Tripsdrill.

Wie läuft das Gewinnspiel genau ab? Schicken Sie einfach ein Foto von Ihrem selbst gebauten Schneemann mit Ihrer vollständigen Adresse und Telefonnummer an die Email redaktionschwenningen@ schwarzwaelder-bote.de, per Facebook an "Schwarzwälder Bote Villingen-Schwenningen" oder per Post an: Schwarzwälder Bote, Marktstraße 15, 78054 VS-Schwenningen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 19. Januar. Die Redaktion gibt den Gewinner dann in der kommenden Woche bekannt.

n Online Winterfreuden!? Eindrücke und weitere Bürger-Stimmen rund um die kalte Jahreszeit gibt es unter www.schwarzwaelder-bote.de