Villingen-Schwenningen "Es ist einfach ein einzigartiger Spirit"

VS-Villingen. Allein die ­Position des Drummers, aktuell Herbert Kornhaas, wurde aus gesundheitlichen Gründen über die Jahre mehrfach neu besetzt.

"Bei uns herrscht einfach ein einzigartiger Spirit: Uns verbindet eine enge Freundschaft, wir sind gemeinsam alt geworden und haben unseren Kinder beim Aufwachsen zugesehen", nennt Bassist Hans Engelhard einige Gründe, warum man auch nach 25 Jahren zusammen auf der Bühne steht und sich mehr oder weniger regelmäßig zum Proben trifft. Anfangs habe man sich jeden Freitag zum gemeinsamen "Abrocken", deshalb auch "Stormy Friday" getroffen, erzählt Engelhard und ergänzt: "Bei den Bandproben konnte man den ganzen Alltagsstress vergessen und von sich dröhnen."

Vor allem die Rockmusik aus Jugendzeiten habe dabei geholfen den Alltag für ein Paar Stunden hinter sich zu lassen, meint Engelhard. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, Songs wie "Evil Ways" von Carlos Santana, "Smoke on the Water" von Deep Purple oder "Born to be wild" von Steppenwolf im Repertoire der Rock-Routiniers zu finden.