Villingen-Schwenningen "Es ist eine arbeitsintensive Zeit"

VS-Schwenningen. Plätzchen, Christstollen und Weckenmänner, wohin man schaut. Die so geschmacksintensive Zeit, in der es nach Zimt und Marzipan duftet, ist für Konditoren und Bäcker aber auch arbeitsintensiv. "Wir produzieren zwar nicht mehr Backwaren, schließlich können die Kunden nur einmal essen. Aber die Produkte sind aufwendiger in der Herstellung, weshalb man von mehr Arbeit sprechen kann", erklärt Frank Singer vom Salinen-Café.

Neben den für Schwenningen klassischen Weckenmännern, von denen das Salinen-Café am Nikolaustag rund 2500 Stück produziert, bietet Singer in der Weihnachtszeit rund 40 verschiedene Sorten Plätzchen. "Springerle und Zimtsterne sind immer ein Muss und werden in dieser Zeit auch mehrfach gebacken. Andere Sorten gibt es hingegen nur zeitweise."

Singer legt Wert auf Qualität und will sich von Industrieprodukten abgrenzen – sowohl geschmacklich, als auch bei der Qualität der Rohstoffe. Seine Kunden wüssten das zu schätzen. "Am liebsten sind mir diejenigen, die früher selbst gebacken haben und für die es heute zu viel Arbeit ist." Die wüssten wenigstens, wie viel Arbeit und auch Geld in Weihnachtsplätzchen steckt. "Vor diesen Kunden muss man sich nicht rechtfertigen, warum unsere Produkte einen entsprechenden Preis haben." Schließlich wird auch in der Backstube des Salinen-Cafés jedes Weihnachtsbrötle in die Hand genommen. "Wir haben vielleicht unsere Handgriffe, die die Hausfrau nicht unbedingt hat, aber auch wir stechen jedes Springerle einzeln aus", sagt Singer.