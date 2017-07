Villingen-Schwenningen Es ist alles gerichtet

Was ist besonders erlebenswert? Natürlich gebe es viele besondere Angebote, sagt Lisa Jeske, Projektleiterin beim Kulturamt. Was sie aber selber nicht verpassen möchte, ist der Auftritt der Künstlerin Anna Telbukh, die auf der Muslenplatz-Bühne um 22.10 Uhr die Stadtgeschichte live in Sand malt. Die Show wird dabei auf Leinwand projiziert.

Tipps der Redaktion

Die Redaktion des Schwarzwälder Boten ist zum einen auf den Auftritt der lokalen Nachwuchsband Unerkannt – Schüler des Deutenberg-Gymnasiums – gespannt, die um 20 Uhr auf dem Hockenplatz ihr Stell-Dich-Ein bei der Kulturnacht gibt. Zum anderen wird ein Abstecher zur ersten Bibel-Lesenacht in der St. Franziskus-Kirche auf dem Programm stehen.

Verlockend klingt auch der Auftritt der Tapdevils, die um 22.10 Uhr die Zuschauer auf dem kleinen Muslenplatz mit außergewöhnlichen Tanzeinlagen begeistern wollen. Nicht verpassen möchte die Redaktion natürlich um Mitternacht das Feuerwehr über dem Muslenplatz, das in diesem Jahr passend zur Musik choreografiert wird.

Wetterprognose

Und das Wetter? Besonders rosig sind die Aussichten nicht: Ist es tagsüber noch freundlich, werde von Samstag auf Sonntag eine Schlechtwetterfront hineinziehen, weiß der Villinger Wetterexperte Wolfgang Eich. "Dass es regnet, lässt sich leider nicht vermeiden", fügt er hinzu – wann genau, könne er noch nicht sagen.

Kleidungs-Empfehlung

Und auch die kühle Meeresluft werde zu spüren sein: Während es tagsüber bis zu 20 Grad geben kann, sinken die Temperaturen nachts auf zwölf bis zehn Grad. Davon sich die Laune verderben lassen brauchen die Kulturnachts-Besucher aber nicht: Auch wenn Regenschirm und dicke Jacke Pflicht sind, können sie sich bei vielzähligen Angeboten, die drinnen stattfinden, wieder aufwärmen.

Eintrittsbändel gibt es im Vorverkauf für acht, am Abend vor Ort für zehn Euro, für Kinder bis einschließlich 13 Jahre ist der Eintritt frei.

1. Muslenplatz (Open Air)

2. Kleiner Muslenplatz

3. Mauthepark (Open Air)

4. Kinderbühne (Open Air)

5. Singer-Songwriter-Bühne

6. Hockenplatz (Open Air)

7. Gartenschule

8. Bürkstraße

9. Kirchstraße/Bürkstraße

10. Café Häring

11. VHS Metzgergasse

12. Ristorante Da Vinci

13. Markstraße

14. Evangelische Stadtkirche

15. Muslenzentrum

16. Heimat-/Uhrenmuseum

17. Stadtbibliothek

18. Irish Pub

19. Da Gino

20. In der Muslen

21. Christus Gemeinde

22. Gelateria Gianotti

23. Siesta

24. Pfundsteins Naturkost

25. Restaurant Bosporus

26. Kulturzentrum Spektrum

27. Schorschs Schlagerchor

28. Uhrenindustriemuseum

29. Friedrich-Ebert-Straße

30. VAU

31. Janusz-Korczak-Schule

32. Innenhof Karlschule

33. Sportsbar Lounge

34. St. Franziskus-Kirche

35. Städtische Galerie

36. Zur Linde