Villingen-Schwenningen Es herrscht Leben auf dem Campus

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch Detlef Werner, Inspekteur der Polizei, kam vom Innenministerium nach Villingen, um die neuen Studenten in Empfang zu nehmen. 223 Polizeikommissar-Anwärter sowie 211 Aufstiegsbeamte wohnten der Begrüßung bei. "Endlich herrscht wieder Leben auf unserem Campus", freute sich Alexander Pick, der die Studenten, die die Zulassung zum Studium erlangt hatten, auf die Zeit hier einstimmte und ihnen verkündete, was auf sie zukommen würde. "Sie sind einige Steinwürfe von den Brennpunkten entfernt und können heute einen friedlichen Tag verbringen", so Pick.

"Während Sie ein Wissen reich an Facetten erwerben, haben Sie immer wieder Oasentage, während es draußen sozusagen rund geht", fuhr er fort. Er erinnerte an seine Studienzeit, als gerade mal zwei Frauen am Studium teilnahmen.

Der 38. Jahrgang hatte einen Frauenanteil von 32,7 Prozent, heute seien es 29,7 Prozent: "Das weibliche Geschlecht ist auf dem Vormarsch", so Pick. Der 39. Studienjahrgang zähle insgesamt 434 Studenten, der Polizeikommissar-Anwärteranteil liege mit 53,3 Prozent so hoch wie noch nie, so der Präsident.