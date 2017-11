Villingen-Schwenningen Es gibt sogar einen Heiratsantrag

Einen akkuraten Gardetanz legte die Tanzgarde des Turnverein Wurmlingen auf die Bretter. Eröffnet wurde das Guggefest traditionell vom Caritas-Trommlerzug. Unter sich waren die aktiven Gugger in all den Jahren sowieso nicht, schon einmal Eingeladene oder künftige Gäste waren in stattlicher Zahl ebenfalls anwesend, wie auch Abordnungen närrischer Vereine aus dem ganzen Kreisgebiet.