Villingen-Schwenningen Es gibt sogar eine Kirschtorte

Ein professioneller Grillmeister versorgte die 40 Gäste bei schönstem Herbstwetter mit Geflügel- und Lammspießen sowie Rindfleischburgern. Ein buntes, internationales Salatbuffet mit Spezialitäten aus den jeweiligen Heimatländern – von orientalischer Taboulé bis polnischem Rote-Bete-Salat – steuerten die Elternmentoren bei.

Und auch Desserts aus Welt kamen auf den Tisch. Ein besonderes Highlight war dabei eine eindrucksvolle Schwarzwälder Kirschtorte, die von einer rumänischen Elternmentorin selbst gebacken wurde.

Das Projekt "Interkulturelle Elternmentoren"wird von der Integrationsförderung im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt Villingen-Schwenningen sowie dem Bildungsbüro des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis in Kooperation mit der Elternstiftung Baden-Württemberg unterstützt und gefördert. Bislang wurden bereits mehr als 80 Interkulturelle Elternmentoren in Villingen-Schwenningen und im Landkreis ausgebildet, die 17 verschiedene Sprachen sprechen. Davon sind derzeit 50 Elternmentoren im Landkreis ehrenamtlich aktiv und an allen Schularten tätig.