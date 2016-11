Villingen-Schwenningen Es gibt jede Menge Verdächtige

Als dann tatsächlich wieder eine Leiche auftaucht, wird die Lage immer un­übersichtlicher. Verdächtige gibt es zuhauf. Eine spannende, höchst unterhaltsame Geschichte nimmt ihren Lauf.

Premiere des Stücks "Keine Leiche ohne Lily" ist am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Münsterzentrum. Die zweite Vorstellung ist am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr. Das Theaterbistro öffnet immer eine Stunde vor Spielbeginn.

Seit Wochen sind die Akteure mit Textlernen und Proben beschäftigt und treffen sich wöchentlich im Münsterzentrum. Langsam steigt die Spannung und das Geschehen auf der Bühne nimmt immer mehr Formen an. Vom Bühnenbau über die Ausstattung, von der Maske über die Technik, bis hin zur Soufleuse – alles wird von der kleinen Gruppe selbst gestemmt. Am meisten freut man sich natürlich an beiden Tagen auf ein volles Haus – denn vom Applaus eines begeisterten Publikums lebt der Schauspieler.