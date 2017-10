Villingen-Schwenningen Es gibt 37 000 Stimmen für die Wirtschaft

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ab Ende November sind für gut 14 Tage die Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg aufgerufen, eine neue Vollversammlung zu wählen. Der Wahlausschuss hat als Wahlfrist, in der die wahlberechtigten IHK-Mitglieder ihre Stimme per Briefwahl abgeben können, den Zeitraum vom 27. November bis 11. Dezember festgelegt. Am 12. Dezember wird er dann das Wahlergebnis offiziell feststellen.

Organisiert wird die Wahl von einem ehrenamtlich tätigen dreiköpfigen Wahlausschuss und dem Justiziar der IHK, Jan Unverhau. Dem Wahlausschuss gehört als Vorsitzender Clemens Rosenstiel, ehemals Geschäftsführer der IMS GmbH in Donaueschingen, an. Außerdem sitzen Pia Neininger, Geschäftsführerin der HMT Häseler Metalltechnik GmbH in Sankt Georgen, und Thomas Weissweiler, ehemaliger Geschäftsführer mehrerer Unternehmen, unter anderem der Hommel-Werke in Villingen-Schwenningen, in dem Gremium. Als Stellvertreter fungieren Gerd Hermle, Karl-Heinz Glowalla und Rolf Münsterberg.

"Mit der in diesem Jahr anstehenden Wahl zur IHK-Vollversammlung können die IHK-Mitglieder direkt Einfluss nehmen auf die Arbeit ihrer IHK. Sie können mitentscheiden, indem Sie ihre Vertreter in die IHK-Vollversammlung wählen", unterstreicht Clemens Rosenstiel die Bedeutung der Wahl und fordert eindringlich zur Wahlbeteiligung auf: "Geben Sie Ihrer IHK ein klares Mandat zur Interessenvertretung der gesamten Wirtschaft."