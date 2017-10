Villingen-Schwenningen Es geht wieder los!

Schwarzwald-Baar-Kreis. An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beginnt das neue Studienjahr. Während die Studierenden des Abschlussjahrgangs ihr Studium gerade beendet haben, gehen diese Woche 903 Studien­anfänger an den Start eines dualen Studiums. Die Fakultät Wirtschaft begrüßt in neun Studiengängen 582 Erstsemester (das Bild oben zeigt einige der Erstsemester). An der Fakultät Sozialwesen nehmen 321 Studierende ein Studium auf.

Die Gesamtstudierendenzahl beläuft sich aktuell auf rund 2500 Studentinnen und Studenten. "Die hervorragenden Chancen unserer Absolventen und Absolventinnen auf dem Arbeitsmarkt spiegeln sich in der erneut hohen Zahl unserer Studienanfänger wider", freut sich Rektor Jürgen Werner. Während in der Fakultät Wirtschaft sowie im Studiengang Sozialwirtschaft die "Neuen" jeweils pro Studiengang begrüßt wurden, hieß im Studienzentrum Soziale Arbeit Prorektor Matthias Brungs am Montag in zwei Veranstaltungen die Erstsemester willkommen. Aufgrund der starken Nachfrage ist die Kapazität an Studienplätzen dort voll ausgeschöpft. Das geht mit einer beengten räumlichen Unterbringung einher, so dass die Kurse auf drei verschiedene Standorte verteilt werden müssen.

Ein neues Studiengebäude steht bereits in Planung. Dieses wird zusammen mit weiteren Baumaßnahmen für ein Studentenwohnheim den Campus der Fakultät Sozialwesen in den kommenden Jahren größer und attraktiver machen.