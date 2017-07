Villingen-Schwenningen Es geht weiter voran: neue Stichstraße offen

VS-Villingen. Ab sofort müssen die Autofahrer im Bereich der Wieselsberg- und Milan­straße umdenken – denn seit Freitag ist die dortige neu angelegte Stichstraße nun befahrbar. Sie verbindet zukünftig die beiden Straße miteinander. An der Kreuzung in Richtung Eckweg wird der Verkehr per Kreisverkehr geregelt, wobei die Abfahrt in Richtung Milanstraße derzeit gesperrt ist. Eine Durchfahrt in Richtung der Tankstelle wird hier allerdings in Zukunft auch nicht mehr möglich sein, die Straße wird abgehängt. An der Kreuzung der Wieselsbergstraße zur Stichstraße ist ab sofort auch die neue Ampelanlage in Betrieb, die den Verkehr regeln soll.