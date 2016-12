Villingen-Schwenningen Es geht vor allem um Liebe

In "Der Bär" spielt Jessica Lippert bei ihrem ersten Bühnenauftritt überzeugend die trauernde Witwe, die über den Tod ihres ungetreuen Gatten nicht hinwegkommt. "Ich werde ihm zeigen, wie ich lieben kann und verzeihen", droht sie dem umflorten Porträt ihres Gatten auf dem Kamin.

Dieter Schlau ist ihr treusorgender Diener mit knarzender Stimme und steifen Gelenken, der das Publikum trotz seiner Gebrechen zum Lachen reizt. Auch dem vom Leben Gezeichneten gelingt es nicht, seine Herrin aus der Depression zu reißen. Erst als der "Bär", ein Oberleutnant und Gutsbesitzer, dem der Verblichene noch Geld schuldet, hereinschneit, kommt Leben in die dunkle Bude.

Olaf Jungmann gibt den polternden Grigorji Stepanowitsch Smirnow mit solcher Wucht, dass das Theaterzimmer erzittert. Der Frauenfeind steht finanziell mit dem ­Rücken an der Wand und will die Schulden – koste es, was es wolle – eintreiben.

Doch in Jelena Popowa findet er eine Gegnerin, die ihm gegen seinen Willen Bewunderung abverlangt und als sie ihn zum Duell auffordert, ohne zu wissen, wie man schießt, ist es um ihn – und um sie - geschehen. Pause!

Auf der winzigen Bühne steht ein Tisch mit drei Lampen und drei Vorlesern dahinter. Herzhaft lachen kann man bei "Der Heiratsantrag", obwohl dabei ein Mensch fast stirbt. Doch ist es zu drollig, wie der Junggeselle Iwan bei seinem Nachbarn um die Hand dessen "überfälliger" Tochter Natalja anhält, die beiden nicht mehr ganz jungen Leute aber so sehr in Streit geraten, dass Iwan mit Klage droht und fast einem Herzinfarkt erliegt.

Der "Tschechow-Abend" im Rollmops-Theater, Färberstraße 54, wird heute Abend, 20 Uhr, aufgeführt. Außerdem am 4., 8., 10., 11., 15., 17. und 18. Dezember. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendskasse oder über www.rollmops-theater.com.