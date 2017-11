Villingen-Schwenningen Es geht um Herz und Persönlichkeit

Wie eine Zeitreise wirkt dabei der Besuch in den drei Wohngruppen, in denen Menschen leben, die an Demenz leiden. "Wir belassen die Senioren hier in ihrer eigenen Lebenswelt. Emotionale Aspekte wie Geborgenheit und Sicherheit sind da besonders wichtig", erklärt Schropp. Erkennbar ist das an den aufgehängten Bildern oder dem Mobiliar, biedern, alt – wie man’s von den Besuchen bei Oma kennt. In der Ecke steht eine alte Schreibmaschine: "Wir hatten einen Bewohner, der im Büro gearbeitet hat. Er hat sich dann immer wieder hier an die Maschine gesetzt – und war in seiner Lebenswelt," erklärt Schropp.

Zuvor hatte die kleine Gruppe unter anderem die Seniorentagespflege besucht. "Die zwölf Pflegeplätze hier sind derzeit belegt, es herrscht aber ein hoher Wechsel zur stationären Pflege. Das Angebot eignet sich gut, um die Hemmschwelle vor der Pflege zu nehmen", sagt der Heimleiter. Auch der Ausblick durch die Fenster auf den Spielplatz der Kindertagesstätte des Franziskusheims sei natürlich ein Höhepunkt.

Die beiden weiteren Hauptpfeiler des Informationstages waren "Arbeitswelt" – Pflege aus der Sicht der Mitarbeiter – und "Zukunft der Pflege". So berichtete Schropp, dass Altenpfleger im Durchschnitt 7,5 Prozent weniger verdienten, als Personal in der Erziehung. "Jetzt war ich bestimmt schon das fünfte Mal hier, das wusste ich aber auch noch nicht", sagte Rombach.

"Zukunft der Pflege" wurde mehr zu einer leidenschaftlichen Auflistung von Appellen des Heimleiters. Der Wichtigste: Die Alterspflege müsse wieder eine höhere Anerkennung genießen. "Nicht nur die Industrie ist eine tragende Säule der Gesellschaft. Es sind doch auch diejenigen, die für ein menschenwürdiges Leben im Alter sorgen", sagte Schropp.