Villingen-Schwenningen Es geht für Schüler um die Wurst

Als Friederike Göttler und Carl Brugger, beide unterrichten allgemeinbildende Fächer an der Gewerbeschule VS, davon hörten, hatten sie die Idee, dass sich auch die Metzger und Fleischfachverkäuferinnen des ersten und zweiten Lehrjahres daran beteiligen könnten. So entstanden Projektarbeiten zu Tierhaltung, gesunder Ernährungsweise und wie Konsumverhalten die Tierhaltung prägt.

Nachdem die Wettbewerbsbeiträge eingereicht waren, gab es nun als krönenden Abschluss zwei Betriebsbesichtigungen. Zuerst ging es zum Johanneshof der Familie Fischerkeller in Bad Dürrheim. Der Milchviehbauer Klaus Fischerkeller unternahm mit den Schülern eine spannende, engagierte Führung über seinen Hof, auf dem rund 120 Milchkühe und deren Kälbchen leben. Neben dem Streicheln der Kälbchen erhielten die Schüler interessante Einblicke in einen milcherzeugenden Betrieb und wurden gleichzeitig mit den Problemen konfrontiert, mit denen unsere Milchviehbauern zu kämpfen haben.

Fischerkeller informierte die Schüler nicht nur im Bereich der Milchkuhhaltung, sondern auch über die Tierhaltung allgemein. Daraus entwickelten sich nachdenklich stimmende Diskussionen über den Überlebenskampf der Milchbauern und das eigene Konsumverhalten. Das zweite Ziel war die Kornkammer in Dietingen, wo es erst einmal für alle der fast 40 beteiligten Besucher Vesper gab.