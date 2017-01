Villingen-Schwenningen Es geht auch um die Wildbienen

Ziel dieser Schulung ist es, eine Einführung in die Lebensweise der Bienen und deren Vernetzung in der Natur zu vermitteln.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei auch den wilden Verwandten der Honigbienen, den Wildbienen. Das erste Treffen findet am Freitag, 8. Februar, 19.30 Uhr, im Gymnasium am Romäusrng statt. Bei diesem Treffen und den folgenden Terminen werden zunächst die theoretischen Grundlagen behandelt. Der praktische Teil wird am Lehrbienenstand absolviert, er befindet sich auf dem Gelände der Saatschule des Forstamtes, etwa 100 Meter vor der Unterführung der Landstraße bei der B 33 vom Villinger Kurgebiet nach Mönchweiler.

Der Terminplan wird bei der ersten Zusammenkunft gemeinsam mit den Teilnehmern endgültig verabschiedet. Je nach Wetter, Völkerentwicklung und Trachtsituation werden in Absprache mit den Teilnehmern die Völker am Lehrbienenstand praktisch bearbeitet und so die Theorie vertieft und die Praxis der Völkerführung im Jahresablauf erlernt. Interessierte können jederzeit in den Kurs einsteigen. Anmeldung bei Manfred Kraft, Telefon 0171/ 6061401 oder per E-Mail: manfred.kraft@villinger-imker.de.