Villingen-Schwenningen "Es gab Intrigen und Rufmord"

"Es gab Intrigen und Rufmord, deshalb stelle ich das Amt denjenigen zur Verfügung, die alles besser wissen", betonte Gisela Reiser. Mit viel diplomatischem Geschick konnte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple die aufschäumenden Wogen glätten. "Es soll nichts breitgetreten werden, aber auch nichts totgeschwiegen. Bitte keine Wortgefechte führen, das führt jetzt zu nichts mehr. Jeder soll schauen, ob er selbst einen Fehler gemacht hat", appellierte sie an die Versammlung. Ihrem Vorschlag, dass die Vereinigung, da sie kein eingetragener Verein ist, auch ohne ein Vorstandsteam weiter bestehen könne, stimmten die Anwesenden zu.

"Jetzt ist der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen", verdeutlichte die Rathauschefin. Sie hatte im Juli des vergangenen Jahres zur Unterstützung vom Gisela Reiser die Verwaltung der Finanzen übernommen und erklärte sich bereit, dies auch weiterhin zu tun, da sich niemand dazu bereit erklärte. Dennoch war man sich einig, dass einige Personen notwendig seien, um Organisatorisches zu übernehmen, nachdem die Senioren sich äußerten, dass sie weiterhin die monatlichen Treffen und auch die Halbtagsausflüge nicht missen wollen. Darauf hin machte das Sparschwein der Vereinigung seine Runde und wurde wohlwollend gefüttert.

Der ehemalige Vorsitzende Hubert Engler erklärte sich bereit, bis zum Juli die Musiker für die Treffen zu organisieren, Helga Kleissendorf möchte die Krankenbesuche übernehmen, Joachim Simon wird sich um das Sparschwein kümmern.

"Im Juli werden wir weitersehen und gewiss eine gute Lösung finden, damit alles weiterläuft", gab sich die Ortsvorsteherin zuversichtlich. Sie sehe es als ihre Aufgabe an, sich um die Intuitionen im Ort zu kümmern und bei auftretenden Problemen eine Lösung zu finden, fügte sie hinzu. Das nächste Treffen der Seniorenvereinigung findet am 14. Februar im Vereinsheim des Fußballclubs statt, Beginn um 14 Uhr. Schön wäre es, wenn einige Personen für diesen Nachmittag, wie in den Jahren bisher, einen närrischen Beitrag bringen würden, war am Ende der Versammlung zu vernehmen.