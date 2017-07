Villingen-Schwenningen Es führt ein Weg nach nirgendwo

Erst nach Jahren wird offenbar reagiert

Wer der Route weiter folgt in Richtung Innenstadt, wittert alsbald schon das nächste Hotelbett: Das Hotel "Zum Haslen" wird angezeigt. Mit dem nach rechts weisenden Hotelrouten-Schild vor der Einmündung in die Sackgasse "In den Ziegelwiesen" wurden die Besucher schon immer in die Irre geleitet –­ das betreffende Haus steht nicht dort, sondern im Wohngebiet Haslach. Aber der Wegweiser ist auch total überholt: Das Haus wurde bereits 2012 von der damaligen Wirtin Irmgard Engesser verkauft und beherbergt längst eine Shisha-Bar namens "Chill".

Veränderungen, die sich nach Jahren offenbar auch bis zur WTVS GmbH herumgesprochen haben, denn als sich der Schwarzwälder Bote bei der zuständigen Pressestelle der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen dieser Tage erkundigte, wer die Beschilderung der Hotel-Route pflegt, räumte diese ein, dass derzeit "eine Überprüfung und Überarbeitung" stattfinde, "die noch während des Sommers abgeschlossen sein soll".

"Diese Wegweiser werden von der WTVS GmbH gemeinschaftlich mit den Hoteliers gepflegt", so die Auskunft der Stadtverwaltung zur völlig veralteten Darstellung der örtlichen Hotellerie.

Auch zahlreiche neue Hotels finden sich in der Hotel-Route im übrigen noch gar nicht: Das neue Hotel "Villa 8" in der Villinger Bahnhofstraße beispielsweise oder das neue Dormero-Hotel, welches im ehemaligen Hotel Mercure am Villinger Franziskaner ansässig geworden ist. Neben der Hotel-Route gehören auch die Übersichtstafeln einer gründlichen Überarbeitung unterzogen, etwa am Stadteingang über den Villinger Nordring, wo Besuchern der Doppelstadt ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt werden, die es so längst nicht mehr gibt.