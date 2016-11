Villingen-Schwenningen "Es fehlt hier einfach die Frequenz"

Auch wie es im Gemüse-und Obstladen von Reiner Schmitt weitergeht, ist noch unklar. Wie berichtet, wurde der Mietvertrag von Banana Joe gekündigt. Doch wo er künftig seine Geschäfte weiter betreiben kann, das weiß er noch nicht.

Von seiner Vielfalt verliert die Niedere Straße auch, weil der Aktionsladen der Bücher-Insel sowie des Soundservices zum 31. Januar 2017 schließen wird. Erst im Januar war man als "Leerstandsbefüller" in die ehemaligen Räumlichkeiten von Jack Wolfskin im Haus Nummer 40 untergekommen. "Es fehlt hier einfach die Frequenz", begründet Soundservice-Geschäftsführer Gunnar Frey diesen Schritt.

Während die Bücherinsel im Frühjahr in der Zähringer Straße ein Antiquariat eröffnen möchte, setzt Frey mit dem Aktionsladen vorerst aus – auch aus privaten Gründen. "Die beiden Hauptgeschäfte von der Bücherinsel und vom Soundservice bleiben aber natürlich bestehen." Auf dieses Geschäft in der Färberstraße wird sich Frey nun wieder stärker konzentrieren und zugleich weiter den Internetverkauf forcieren: "Man muss als Einzelhändler mittlerweile einfach ein wenig umdenken."

Bereits seit einiger Zeit geschlossen hat das Mode-Boutique Taifun des Gerry-Weber-Konzerns. Diese hatte im Juli 2012 das Geschäfts in der Niederen Straße 16 neu eröffnet, nachdem der Konzern die Wissmach-Filialen übernommen hatte.

Geschlossen ist darüber hinaus die Bar Da Mauri in der Niederen Straße und in der gleichen Straße (Nummer 23) kündigt man bei You & me , die Trendschmuck und Trauringe anbieten, eine Geschäftsaufgabe an. Auch die Filiale des Handarbeitsgeschäfts Wolle Rödel in der Niederen Straße 47 schließt zum 31. März 2017. Zu den Gründen äußerte man sich in der Firmenzentrale bislang nicht, jedoch hatte die Geschäftsleitung weitere Schließungen, unter anderem in Rottweil, angekündigt.

Über eine Neueröffnung darf man sich hingegen in der Rietstraße freuen. In den ehemaligen Räumlichkeiten des Modegeschäfts Apanage (neben Müller) wird im kommenden Mittwoch eine Filiale von Rituals eröffnen. Nach einer rund vierwöchigen Umbauphase, in der man die Innenräume komplett umgestaltet hat, wird man dort nun ab kommender Woche "hochwertige Home- und Bodyartikeln" anbieten.