Villingen-Schwenningen Es bleibt bei 32 Monaten Haft

Mit 16 klaute er in einem Drogeriemarkt Zubehör für eine Playstation, im Alter von 17 Jahren wurde er bei Stuttgart ohne Führerschein hinter dem Steuer eines Pkw erwischt. Zwischen Sommer 2014 und Ende 2015 stahl er zusammen mit einem Kumpel und seinem jüngeren Brüder reihenweise Krafträder im gesamten Kreisgebiet und in Freiburg, um damit herumzufahren und sie dann meist mehr oder weniger demoliert irgendwo stehen zu lassen. Als er 19 war, verlegte er sich darauf, Autoverkäufer mit einem Schlüsseltrick hereinzulegen, um an teure BMWs oder Audis zu gelangen. Dabei täuschte der deutlich jünger aussehende Schüler in verschiedenen Autohäusern zunächst Kaufinteresse vor, um an die Autoschlüssel zu gelangen.

Nach der Besichtigung gab er statt des Originalschlüssels ähnlich aussehende Schlüssel zurück oder programmierte die Schlüssel neu für sich. Meist nachts kehrte er dann zu dem jeweiligen Autohaus zurück und legte mit den teuren Wagen zum Teil hunderte von Kilometern zurück. Um an den nötigen Kraftstoff zu kommen, beging er mehrere Tankbetrügereien. Oft ließ er die Autos mit beachtlichem Sachschaden irgendwo stehen. In einem Fall lieferte er sich mit einem gestohlenen Wagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei fuhr er von Villingen bis nach Furtwangen. Dor rammte er ein Polizeifahrzeug. Danach konnte er in einem Waldstück entkommen.

Im Oktober 2016 verurteilte ihn das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Villingen zu zwei Jahren Jugendstrafe. Mit einer sechsmonatigen Vorbewährung wollte man ihm noch einmal eine letzte Chance geben. Anstatt sich in dieser Zeit am Riemen zu reißen, beging der inzwischen 20-Jährige weitere Autodiebstähle. In einem Fall raste er in Tübingen während der Besichtigung plötzlich mit einem BMW zum Preis von 32 500 Euro davon. Für die weiteren drei Diebstähle verhängte das Amtsgericht Villingen im Mai die zwei Jahre und acht Monate, gegen die der Angeklagte in Berufung hatte gehen wollen.