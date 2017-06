Villingen-Schwenningen Erweiterung steht auf der Kippe

Keine Alternative sah hingegen Bernd Lohmiller von der SPD, auch wenn keinem die Summe gefalle. Jetzt seien bereits Mittel in das Projekt geflossen, nun in die Planungen für einen Neubau einzusteigen, sei kaum sinnvoll. Zumal nicht absehbar sei, wie sich da die Kosten entwickeln. Nicht nur bei Renovierungen gebe es Preissteigerungen, führte auch Helga Baur von den Grünen ins Feld. Wenn der Gemeinderat jetzt den Umbau verhindere, treffe Lehrer, Eltern und Schüler de Schlag. "Wir müssen schauen, an welchen Stellen wir sparen können, aber wir dürfen das Projekt nicht stoppen", unterstrich sie. Marcel Klinge von der FDP sieht den Gemeinderat ebenfalls in der Pflicht, den mit einer demokratischen Mehrheit gefassten Beschluss zum Umbau nun in die Tat umzusetzen. "Keiner würde es verstehen, wenn wir jetzt noch einmal zurück auf Los gehen", brachte er seine ­Meinung auf den Punkt und erinnerte an die lange Zeit, in der die Gartenschule überhaupt auf grünes Licht für die Erweiterung warten musste.

Das Bauamt versuche natürlich, in Gesprächen mit dem Architekten nach Einsparmöglichkeiten an anderen Ecken zu suchen, sicherte Bürgermeister Detlev Bührer zu. Das erste Ergebnis liege bei der Gemeinderatssitzung auf dem Tisch. Mit jeweils sechs Ja- und Gegenstimmen sprach sich der Ausschuss schließlich gegen eine Vergabe der beiden Gewerke aus.