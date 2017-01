Villingen-Schwenningen Erstmals Winterfest auf der Möglingshöhe

Für das Fest wurde ein kleines Programm zusammengestellt: Je nach Schneelage wird es einen Schneeschuh-Schnupperkurs und einen Schneemann-Wettbewerb geben. Darüber hinaus können in Fühlkisten die unterschiedlichsten Naturmaterialien ertastet werden.

Eine Darbietungskünstlerin wird allerlei Vorführungen und Kinderschminken anbieten. Zudem wird es ab 13 Uhr eine Moosführung mit Moosführer Ernst Beiter geben. Denn gerade jetzt ist es eine besonders günstige Zeit, das bunte Vogelleben zu beobachten.

Viele Vögel kommen im Winter in die Nähe des Menschen und so können Besucher die ersten Vogelarten kennenlernen. Am Vogelhaus können Kohl-, Tannen-, Blau-, Sumpf-, auch manchmal Haubenmeisen beobachtet werden, ebenso Kleiber, Buchfink, Gimpel, Buntspechte, Kernbeisser und andere Arten.