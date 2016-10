Villingen-Schwenningen Erstmals gibt es keine 20-Kilometer-Strecke

Erstmals wird keine 20-Kilometerstrecke angeboten. Die Beteiligung lag zuletzt unter 50 Wanderern. Wegen des geringer werdenden Interesses stellt es der Deutsche Volkssportverband den Mitgliedsvereinen mittlerweile dieses Angebot frei. Es müsse nicht heißen, dass dies so bleibt, erklärte Wanderwart Erich Neugart, man wolle zunächst die Resonanz abwarten.

Bei beiden Strecken geht es zunächst einmal zur Freizeitanlage, wo sich der erste Kontrollpunkt befindet. Während die kleine Runde am Wasserreservoir vorbei wieder in Richtung Halle führt, geht es auf der Zehn-Kilometer-Strecke in Richtung Neukirchhütte zum zweiten Kontrollpunkt. Zurück führt die Tour durch das Wieselsbachtal bis in die Nähe des Bogenschieß-Geländes und auf dem Radweg bis zur Unterführung nach Pfaffenweiler. An allen Kontrollpunkten wird für das leibliche Wohl gesorgt, sowie die Gelegenheit, eine kleine Pause einzulegen.

An beiden Tagen sorgt der FC Pfaffenweiler in der Turn- und Festhalle für die Bewirtung. Nicht nur die Gäste aus Nah und Fern sind dort willkommen, auch die Einheimischen können und dürfen sich auch an der jahreszeitlichen Schlachtplatte laben. Mittlerweile bestens bekannt ist auch die gut bestückte Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen und Torten. Um die 50 Exemplare werden mindestens gebraucht, erklärt Erich Neugart, und hofft auf genügend Spenden. Rund 90 Helfer werden bei jedem Wandertag gebraucht, einschließlich des gut eingespielten Küchenteams.