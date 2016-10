Im Rahmen einer "Sicherheitsaktion für Erstklässler" wurden Anfang September an die Schule in Obereschach neongelbe ­Westen verschickt, die dort an Erstklässler verteilt wurden. Einfach über der Kleidung getragen, sehen sie nicht nur schön aus. Vor allem machen sie die kleinen Schüler auch bei Dunkelheit auf große Distanz deutlich sichtbar. Foto: Schule