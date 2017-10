Am Wochenende wurde der Dance-Cup Badischer Vorentscheid in Lahr ausgetragen. Die Gruppe "M & Double U" des TV Villingen unter der Leitung von Karin Krieg und Anja Grüßer erreichten mit ihrem neuen Tanz über das Thema Feuer, der bei den Kampfrichtern Begeisterung auslöste, den ersten Platz. Sie haben sich somit für das baden-württembergische Finale in Haslach am 25 November qualifiziert. Tänzerinnen sind Anja Grüßer, Barbara Britsch, Monja Sandler, Annabel Braitsch, Carina Volk, Alessia Kayßer, Maya Klippstein und Yvonne Krieg. Foto: TV