Auf dem ehemaligen Saba-Gelände, dem heutigen Innovationspark, laufen bereits die vorbereitenden Maßnahmen für die Erschließung des Lyautey-Geländes. So wurden dort in den vergangenen Wochen mehrere Gewerbeeinheiten abgerissen, um die Zufahrt zu dem Gelände zu sichern. Zwar ist noch nicht klar, an wen der Bund den größten Teil des ehemaligen Kasernengeländes verkaufen wird (wir haben berichtet), allerdings ist auf einem Teil bereits eine Wohnbebauung geplant. Denn bereits im Februar 2017 hatte die Richter-Gruppe aus Mainz, zu der auch der Innovationspark und die nun freigewordene Fläche gehört, einen Bereich des Areals (13 700 Quadratmeter) zwischen dem Gewerbepark und den früheren französischen Kasernen, gekauft. Dort möchte das Niedereschacher Bauunternehmen Werner Wohnbau insgesamt 19 Reihenhäuser mit 136 Quadratmetern Wohnfläche, Garagen und Stellplätzen realisieren. Laut deren Angaben ist eine Fertigstellung bereits im Jahr 2018 geplant – mit dem Bau konnte offensichtlich jedoch noch nicht begonnen werden. Foto: Eich