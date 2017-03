Villingen-Schwenningen Erste Gäste beziehen das neue Dormero

Kein Wunder, dass Intisar Slouma, die neue Hotel-Managerin, unter Strom steht. "Das ist aber ein positiver Stress", versichert sie mit einem ­Lächeln. Seit 1. März ist das Dormero offiziell Mieter, ­gestern kamen nun die ersten Gäste. "Uns erwartet jeden Tag eine neue Herausforderung – aber es gibt ja für alles eine Lösung."

Der Umbau läuft nun seit zwei Wochen, zumindest die Rezeption strahlt bereits im typischen Dormero-Rot. "Derzeit sind wir unter anderem dabei, die Böden zu verlegen und neue Türen einzubauen", erklärt die 25-jährige, die ihre Ausbildung bei der Berliner Hotelkette gemacht hat und nun erstmals als Managerin tätig ist. Überraschungen gebe es, da man das Haus laut Slouma zuvor nicht betreten durfte, immer wieder. So habe man die Küche in einem anderen Zustand vorgefunden als erwartet. "Aber wir denken immer positiv." In etwa zwei bis drei Wochen könne man schließlich auch die ersten Zimmer mit der üblichen Ausstattung anbieten.

Was die Auslastung betrifft, so sei man – angesichts der Einschränkungen während der Umbauphase – bislang zufrieden. Eine erste Etage mit rund 20 Gästen sei seit gestern bereits belegt, "jetzt wird es von Woche zu Woche mehr". Die Hotelmanagerin ist deshalb auch glücklich darüber, dass man bereits von Anfang an mit dem kompletten, vierzehnköpfigen Team (mit ihren roten Schuhen als Aushängeschild) starten könne. "Wir hatten fast 100 Bewerber, einige auch aus dem Ausland – das war schon sagenhaft", freut sich Slouma über die Resonanz hinsichtlich der Neueröffnung. Überhaupt habe sie sich "gleich in Villingen verliebt". Die Menschen, mit denen sie spricht, wären "begeistert, dass es im Hotel einen Tapetenwechsel gibt" und würden sich über die Investition freuen.