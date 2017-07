Villingen-Schwenningen Erst die Straße, dann Breitbrand

Der Ausbau laut Zweckverband soll noch in diesem Jahr erfolgen und abgeschlossen werden. Ortsvorsteher Wangler bedankte sich, dass die Bürger für das Erreichen dieses Zieles so gut an einem Strang zogen.

In punkto Verbindungs­straße nach Tannheim hat sich ebenfalls Positives getan. Seit Jahren habe man Mittel für den Vermögenshaushalt angemeldet. Der erste Abschnitt von den Spitalhöfen bis in die Tannheimer Senke ist verwirklicht. Ortsvorsteher Martin Wangler bedankte sich bei der Stadt, ein wichtiges und richtiges Signal gesetzt zu haben.

Zisterne vor Feuerwehrhaus