VS-Villingen. Die evangelische Lukasgemeinde in der Sperberstraße lädt am Sonntag, 1. Oktober (Erntedank), 10 Uhr, zum Familiengottesdienst ein. Im Rahmen der Predigtreihe "Nicht nur Martin Luther – Frauen der Reformation" wird es auch um die Lieddichterin Elisabeth Cruciger gehen. Anschließend gibt es zum Gespräch Kaffee oder Tee. Außerdem bieten die Konfirmanden Aktionen zum Thema Bibel an, mit dem sie sich bei ihrem Konfi-Tag beschäftigt haben. Danach wird zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen, das mit Kaffee und Kuchen enden soll. Dafür bitten die Veranstalter um Kuchenspenden. Auch Spenden für den Erntedankaltar werden gerne entgegengenommen – entweder am Samstag bis 16 Uhr oder auch am Sonntag vor dem Gottesdienst. Ende des Gemeindetags ist gegen 14.30 Uhr.