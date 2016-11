Villingen-Schwenningen Erneut Unfall an Stumpenkreuzung: Ein Verletzter

Für die Einsatzkräfte war die erste Lagemeldung, nachdem sich der Unfall gegen 7.45 Uhr ereignet hatte, nichts Neues. Zwei Fahrzeuge seien im Kreuzungsbereich kollidiert, ein Fahrer sei verletzt. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellte sich schnell heraus: Der Unfall spielte sich nach dem üblichen Muster ab. Nach Angaben der Polizei wollte ein 51-Jähriger Ford-Fahrer, der mit einem Anhänger von Obereschach her an die Kreuzung heranfuhr, in Richtung Weilersbach weiterfahren. An der dortigen Stopp-Stelle übersah er einen von Villingen kommenden schwarzen Mazda.

Es kam zu einer heftigen Kollision, in deren Verlauf beide Unfallfahrzeuge auf den Grünstreifen geschleudert wurden. Umgerissen wurden auch zwei Verkehrsschilder - eines davon hatte man erst kürzlich nach dem vergangenen Unfall neu angebracht.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste der 38-jährige Mazda-Fahrer vom Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen und dem First Responder aus Weilersbach an der Einsatzstelle war, versorgt werden. Er wurde anschließend zu weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht.