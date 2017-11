Villingen-Schwenningen Erneut Aktion für Obdachlose in der Stadt

Villingen-Schwenningen. Sinn der Aktion ist es, Obdachlosen und bedürftige Personen in VS die Chance auf warme Sachen geben. Hierzu werden gestrickte Schals, Socken und Mützen in kleine Tütchen gepackt, mit einem lieben Wunsch/Spruch für den Bedürftigen versehen und an den "Warmnachtsbaum" gehängt. "Dieser Baum wurde uns großzügigerweise vom Stadtbauamt Villingen-Schwenningen abgesegnet und darf somit behängt werden", teilt Organisatorin Simone Otto-Bali mit. Und dies ist ab Samstag, 25. November, möglich.