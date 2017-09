Villingen-Schwenningen Ernährung für Kinder

VS-Villingen. "Gesunde Ernährung für Kinder – immer Streit ums Essen?" Um diese Frage geht es im Vortrag der Oecotrophologin Katharina Pfundstein am Dienstag, 26. September, 17 Uhr, in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen (Kostenbeitrag zehn Euro).