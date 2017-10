Villingen-Schwenningen Erlös geht an Radverkehrsschul-Neubau

Mit der Aussicht einer so stattlichen Spendensumme hoffen die Rotarier, die ins Stocken geratenen Neubaupläne von Stadt und Kreis bezüglich der Jugendverkehrsschule zu befeuern. Das Gebäude und der Übungsplatz der bisherigen, von der Kreisverkehrswacht betriebenen Einrichtung an der Schwenninger Steige, sind in die Jahre gekommen, und auch der Standort lässt Wünsche offen.

Seit 2015 sei man daher schon im Gespräch mit den Trägern, sagen Hans-Joachim Schleusener und Stefan Murner, Vorsitzender und Schatzmeister der Kreisverkehrswacht. Getan habe sich bisher jedoch nichts. "Jeder findet’s gut, aber keiner fühlt sich in der Verantwortung". Lediglich der neue Standort im Klosterhof sei ausgeguckt, sagt Schleusener. Mit einem Neubau könne man nicht nur die dringend notwendige Einrichtung eines Kreisverkehres auf dem Übungsplatz realisieren und die räumliche Situation verbessern, sondern außer alle Viertklässler in den Schulen des Kreises künftig auch Erwachsene mit ihren E-Bikes für das Verhalten im Straßenverkehr schulen. "Zielgruppe wären dann nicht mehr nur Kinder, sondern auch ältere Radfahrer mit ihren schnellen Geräten", sagt Rotarier Tobias Kühn.

Die Kosten für einen Neubau wurden auf knapp eine Million Euro berechnet, berichtet Murner. Den größten Teil werden sich die Stadt und der Landkreis als Träger der Jugendverkehrsschule teilen müssen. Und auch die Kreisverkehrswacht werde ihr Scherflein dazu beitragen, verspricht Schleusener. Die angelkündigte Spendenspritze vom Rotary-Club ist das Signal, das jetzt offensichtlich noch fehlt.

Eintrittskarten für den Varieté-Abend des Rotary-Clubs Villingen-Schwenningen am 25. November im Kurhaus Bad Dürrheim sind ab sofort für 30 Euro pro Person bei der "BuchHaltestelle" in Villingen, im "Versucherle" in Bad Dürrheim zu haben oder online über www.rcvs.de bestellbar. Auch weitere Lose können an den genannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.